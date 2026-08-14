grenke vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

grenke äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte grenke 0,360 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 221,0 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 180,5 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at