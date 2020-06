Grenzöffnung - Kaiser hofft auf Reisefreiheit nach Italien vor 15.6.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, derzeit auch Präsident der Euregio mit Friaul-Julisch-Venetien und Venetien, ist für eine rasche Grenzöffnung Österreichs zu Italien. Er hofft, dass dies doch noch vor 15. Juni geschieht. Konkret will er offene Grenzbalken zu den direkt an Österreich angrenzenden Regionen: Friaul-Julisch-Venetien, Venetien und Südtirol samt Trient.

Der Kärntner Landeschef tauscht sich wöchentlich mit den Regionspräsidenten seiner Euregio aus. "Alle sind der Meinung, zumindest die Grenzen zu den unmittelbar angrenzenden Regionen zu öffnen", sagte Kaiser am Samstag in Wien am Rande einer Pressekonferenz.

Dabei verwies er darauf, dass Italien in der EU Österreichs zweitwichtigster Handelspartner ist und die Alpenrepublik eine Exportnation. Kärntens Bruttoregionalprodukt hänge stark von offenen Grenzen ab. "Ich hoffe, dass die Grenzen auch zu Italien vor dem 15. Juni aufgehen", sagte Kaiser.

