Grenzstreit um Essequibo: Guyana duldet keine 'Annexion' Venezuelas

GEORGETOWN (dpa-AFX) - Die Regierung des südamerikanischen Guyana wehrt sich gegen die angestrebte Vereinnahmung seiner ölreichen Region Essequibo durch Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Man werde die "Annexion, Beschlagnahme oder Besetzung eines Teils seines Hoheitsgebiets nicht dulden", hieß es in einer vom Außenministerium veröffentlichten Mitteilung vom Donnerstag. Der Versuch Venezuelas, "mehr als zwei Drittel des souveränen Territoriums Guyanas zu annektieren und es zu einem Teil Venezuelas zu machen", sei ein "eklatanter Verstoß gegen die grundlegendsten Prinzipien des Völkerrechts", die in der Charta der Vereinten Nationen verankert seien, hieß es weiter.

Maduro hatte am Mittwoch ein Gesetz erlassen, wonach die Region Essequibo, die zum Nachbarland Guyana gehört, zum 24. Bundesstaat Venezuelas wird. Zudem sieht es "die Bereitstellung und Bildung einer Hohen Kommission des Staates und des Landes zur Verteidigung von Guayana Esequiba" vor, wie der Bundesstaat heißen würde. Anfang Dezember hatte Maduro ein umstrittenes Referendum abhalten lassen, bei dem sich nach offiziellen Angaben 96 Prozent der Teilnehmer für den Anschluss ausgesprochen hatten. Maduro hatte am Mittwoch gesagt, mit dem Gesetz werde seine Regierung "Venezuela auf der internationalen Bühne verteidigen". Dies lässt Befürchtungen aufkommen, dass seine Armee in die Region einmarschieren und einen Krieg auslösen könnte.

Die derzeitigen Grenzen wurden 1899 in einem Schiedsspruch eines Tribunals in Paris festgelegt, den die USA und Großbritannien veranlasst hatten - demnach gehört die Region zu Guyana. Venezuela beruft sich dagegen auf ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich von 1966 - wenige Monate, bevor die damalige Kolonie Britisch-Guayana unabhängig wurde. Dieses sah eine Verhandlungslösung des Disputs vor./ppz/DP/he