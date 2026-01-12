Gretex stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gretex präsentierte in der am 10.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,03 INR, nach 1,49 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 548,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 802,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at