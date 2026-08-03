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03.08.2026 06:31:29
Gretex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gretex veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,97 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 380,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 226,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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