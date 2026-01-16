|
16.01.2026 06:31:29
Greystone Logistics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Greystone Logistics hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Greystone Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
