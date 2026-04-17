Greystone Logistics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Greystone Logistics hat am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 75,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at