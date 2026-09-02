Greystone Logistics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greystone Logistics hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 69,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,300 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 52,41 Prozent auf 57,87 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 27,54 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at