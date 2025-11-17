GRI Bio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GRI Bio hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

GRI Bio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,390 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at