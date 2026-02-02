|
GRI Bio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GRI Bio gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -205,630 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 121,800 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1545,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
