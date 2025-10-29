Grid Battery Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grid Battery Metals hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Grid Battery Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at