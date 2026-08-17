GRID gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GRID hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GRID im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 547,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 72,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 63,02 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 51,16 Prozent auf 3,12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at