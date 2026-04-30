Grid Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grid Metals stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Grid Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at