GRID präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GRID hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GRID im vergangenen Quartal 712,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GRID 442,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at