|
17.02.2026 06:31:28
GRID präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GRID hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat GRID im vergangenen Quartal 712,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GRID 442,1 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!