GRID präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GRID hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 635,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 625,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at