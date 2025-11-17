GRID: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GRID veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 602,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 448,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

