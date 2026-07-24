Eaton Aktie

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WKN: 850940 / ISIN: US2780581029

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24.07.2026 18:32:27

Grid to Rack: How Eaton and nVent Electric Are Scaling Revenues Amid the AI Data Center Boom

Both Eaton (NYSE:ETN)and nVent Electric (NYSE:NVT) are direct beneficiaries of the artificial intelligence (AI) data center and global electrification boom. Their revenue trajectories, however, reflect the contrast between an incumbent and a relatively smaller company trying to capture a bigger share of the market. Eaton primarily generates revenue by providing energy-efficient solutions for electrical, hydraulic, and mechanical power across aerospace, vehicle, and other industrial segments.While entering an agreement to separate its mobility group in June 2026, it reported a net margin of 12% for the quarter ended March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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