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17.11.2026 06:31:28
GRID: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GRID lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,88 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,65 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 790,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 602,8 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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