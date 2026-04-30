30.04.2026 19:17:39

Griechenland bestätigt Zwischenfall mit Gaza-Hilfsflotte

ATHEN (dpa-AFX) - Nach dem umstrittenen Einsatz der israelischen Marine gegen eine Gaza-Hilfsflotte und Dutzende Aktivisten treiben nach Angaben der griechischen Küstenwache mehrere Boote in den Gewässern vor Kreta. Die Bergung der 17 herrenlosen Boote werde in Kürze eingeleitet, hieß es aus Regierungskreisen in Athen.

Ein Regierungssprecher teilte mit, die Kommandozentrale für Suche und Rettung der Küstenwache habe in der Nacht ein Notsignal von einem Boot in internationalen Gewässern mehr als 60 Seemeilen westlich von Kreta empfangen. Ein Patrouillenboot der Küstenwache lief demnach umgehend aus. Bei Funkkontakt hätten die Kapitäne des betroffenen und weiterer in der Nähe befindlicher Schiffe erklärt, dass keine Gefahr bestehe und sie "weder Hilfe benötigten noch eine Unterstützung durch die griechischen Behörden wünschten", fügte der Sprecher im griechischen Fernsehen hinzu.

Die israelische Marine hatte in der Nacht zum Donnerstag mehr als 20 Schiffe der "Global Sumud Flotilla" abgefangen. Dutzende festgenommene Aktivisten sollen in den nächsten Stunden nach Angaben des israelischen Außenministeriums nach Griechenland gebracht werden. Die Regierung in Athen äußerte sich dazu zunächst nicht./tt/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen