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22.05.2026 16:21:38
Griechenland setzt auf Drohnen und Löschflieger gegen Brände
ATHEN (dpa-AFX) - Mit 85 Löschflugzeugen und Hubschraubern will Griechenland in diesem Sommer gegen Waldbrände vorgehen. Zudem werde die Feuerwehr über mehr als 18.000 Berufs- und Saisonkräfte im Kampf gegen die Flammen verfügen, hieß es nach einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zur Vorbereitung auf die Brandsaison.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz neuer Technologien. So sollen mehr als 100 Drohnenbasen in besonders gefährdeten Regionen wie dem Großraum Athen und der Halbinsel Peloponnes Waldbrände frühzeitig erkennen. Die Drohnen seien mit Wärmebildkameras ausgestattet und könnten auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden.
Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems (EFFIS) brannten im Sommer 2025 fast 48.000 Hektar Wald- und Buschland in Griechenland ab./tt/DP/zb
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