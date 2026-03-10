Griechenland will Atomkraft für Handelsschiffe voranbringen

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland, dessen Reeder die größte Handelsflotte innerhalb der EU kontrollieren, will eine führende Rolle in der internationalen Diskussion über nukleargetriebene Handelsschiffe übernehmen. Das kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag bei seiner Rede auf dem 2. Nuklearenergie-Gipfel in Paris an, die das griechische Fernsehen (ERTNews) übertrug.

Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, "zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt".

Griechische Reeder weltweit führend

Nach Angaben des Verbandes der griechischen Reeder bleiben sie weltweit führend - mit insgesamt 5.700 Schiffen. Die von Griechenland kontrollierte Flotte macht 20 Prozent der globalen und 61 Prozent der EU-Flotte aus./tt/DP/stw