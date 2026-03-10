10.03.2026 14:21:38

Griechenland will Atomkraft für Handelsschiffe voranbringen

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland, dessen Reeder die größte Handelsflotte innerhalb der EU kontrollieren, will eine führende Rolle in der internationalen Diskussion über nukleargetriebene Handelsschiffe übernehmen. Das kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag bei seiner Rede auf dem 2. Nuklearenergie-Gipfel in Paris an, die das griechische Fernsehen (ERTNews) übertrug.

Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, "zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt".

Griechische Reeder weltweit führend

Nach Angaben des Verbandes der griechischen Reeder bleiben sie weltweit führend - mit insgesamt 5.700 Schiffen. Die von Griechenland kontrollierte Flotte macht 20 Prozent der globalen und 61 Prozent der EU-Flotte aus./tt/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen