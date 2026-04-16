16.04.2026 10:04:38

Griechische Reeder: Wettbewerbsnachteil durch Klimapläne

PIRÄUS (dpa-AFX) - Griechische Reeder, die die größte Handelsflotte der Europäischen Union besitzen, haben vor zu strengen Klimaregeln für die Schifffahrt gewarnt. Sie äußerten sich vor der nächsten Sitzung der International Maritime Organisation (IMO), die Ende 2026 in London stattfinden soll.

Der sogenannte Netto-Null-Rahmen der IMO soll den Ausstoß von Treibhausgasen in der Schifffahrt senken. Dafür sollen Schiffe schrittweise weniger schädliche Treibstoffe nutzen. Wer zu viel CO2 ausstößt, soll zahlen oder Ausgleichsmaßnahmen nutzen. Wer besonders sauber fährt, kann Vorteile bekommen.

"Plan nicht realistisch"

Die griechischen Reeder halten den geplanten Netto-Null-Rahmen für nicht realistisch. Sie warnen, dass wichtige Länder mit großen Handelsflotten nicht ausreichend mitziehen. Namen nannten sie nicht. Außerdem seien saubere Treibstoffe und neue Technik bislang nicht überall verfügbar oder zu teuer. Dadurch könnten die Kosten stark steigen und der Wettbewerb verzerrt werden.

Der Plan für den sogenannten Netto-Null-Rahmen ist im IMO-Umweltausschuss zwar schon grundsätzlich vorangebracht worden, aber noch nicht endgültig beschlossen. Bevor er gilt, muss er noch von den Mitgliedstaaten Ende 2026 offiziell angenommen werden. Wenn nicht genug Länder Einwände haben, treten die Regeln in der Regel etwa 16 Monate später in Kraft. Dann sind die Regierungen dafür verantwortlich, die Regeln umzusetzen und zu kontrollieren./tt/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen