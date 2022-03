Griechischer Premier Mitsotakis trifft Präsident Erdogan in Istanbul

ATHEN/ISTANBUL (dpa-AFX) - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis wird am Sonntag in Istanbul den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Das bestätigte am Dienstag der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou. Demnach reist Mitsotakis zu einem Besuch beim Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus I., an den Bosporus und folgt anschließend einer Einladung Erdogans zum Mittagessen. Der türkische Staatssender TRT berichtete, bei dem Gespräch solle es um die Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie um die Ukraine-Krise gehen.

Das Treffen der beiden wäre eine kleine Sensation: Seit Mitsotakis' Amtsantritt im Sommer 2019 haben sich der Premier und der türkische Präsident bisher nur dreimal am Rande von anderen Terminen wie Nato-Gipfeln und einer UN-Generalversammlung getroffen.

Die Nachbarländer sind in vielen Belangen zerstritten und standen im Sommer 2020 sogar kurz vor einer kriegerischen Auseinandersetzung. Es geht unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Ausbeutung möglicher Erdgasvorkommen in der Region. Auch in Sachen Migration schieben sich Athen und Ankara gegenseitig die Schuld zu, wenn auf dem Meer Migranten ums Leben kommen./axa/DP/eas