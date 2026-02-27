|
Grieg Seafood AS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Grieg Seafood AS ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grieg Seafood AS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 4,24 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grieg Seafood AS -14,200 NOK je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 971,1 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 56,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grieg Seafood AS 2,25 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,430 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren -21,900 NOK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Grieg Seafood AS im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 50,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Milliarden NOK im Vergleich zu 7,38 Milliarden NOK im Vorjahr.
