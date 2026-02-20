Griffin Capital Essential Asset REIT A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Griffin Capital Essential Asset REIT A hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Griffin Capital Essential Asset REIT A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,14 Prozent auf 26,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,240 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 105,98 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 53,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Griffin Capital Essential Asset REIT A 228,07 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at