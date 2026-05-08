Griffin Capital Essential Asset REIT A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Griffin Capital Essential Asset REIT A hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD gegenüber -1,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at