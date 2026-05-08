Griffin Capital Essential Asset REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Griffin Capital Essential Asset REIT lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Griffin Capital Essential Asset REIT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at