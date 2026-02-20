|
Griffin Capital Essential Asset REIT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Griffin Capital Essential Asset REIT hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Griffin Capital Essential Asset REIT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Griffin Capital Essential Asset REIT im vergangenen Quartal 26,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Griffin Capital Essential Asset REIT 57,9 Millionen USD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,240 USD. Im Vorjahr hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Griffin Capital Essential Asset REIT mit einem Umsatz von insgesamt 105,98 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,07 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -53,53 Prozent verringert.
