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08.05.2026 06:31:29
Griffin Realty Trust stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Griffin Realty Trust lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,340 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Griffin Realty Trust 25,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 57,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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