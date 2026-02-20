Griffin Realty Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Griffin Realty Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Griffin Realty Trust im vergangenen Quartal 26,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Griffin Realty Trust 57,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -9,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Griffin Realty Trust ein EPS von -0,290 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 105,98 Millionen USD, gegenüber 228,07 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 53,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at