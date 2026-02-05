Griffon CorpShs Aktie
WKN: 856788 / ISIN: US3984331021
|
05.02.2026 13:41:39
Griffon Corp. Announces Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Griffon Corp. (GFF) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $64.387 million, or $1.41 per share. This compares with $70.851 million, or $1.49 per share, last year.
Excluding items, Griffon Corp. reported adjusted earnings of $66.302 million or $1.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $649.088 million from $632.371 million last year.
Griffon Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.387 Mln. vs. $70.851 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.49 last year. -Revenue: $649.088 Mln vs. $632.371 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.8 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Griffon CorpShs
|
04.02.26
|Ausblick: Griffon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Griffon CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Griffon CorpShs
|80,00
|15,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.