Griffon stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,15 USD, nach 0,950 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 662,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 490,9 Millionen USD.

Griffon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,09 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Griffon im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 26,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 2,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at