Griffon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Griffon äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Griffon mit einem Umsatz von insgesamt 481,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 613,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at