Grifols legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grifols hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grifols 1,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at