Grifols öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grifols lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grifols ein EPS von 0,080 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Grifols 1,87 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at