Grifols SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grifols SA hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grifols SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at