Grifols veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grifols äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grifols in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,18 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at