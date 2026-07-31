Grifols: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grifols hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,170 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,91 Prozent auf 1,87 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,89 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at