Grigiskes AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grigiskes AB hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 77,5 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at