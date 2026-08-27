Grigiskes AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grigiskes AB präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grigiskes AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,7 Millionen EUR im Vergleich zu 57,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at