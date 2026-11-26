Grigiskes AB hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 56,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at