Grigiskes AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grigiskes AB hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grigiskes AB einen Umsatz von 54,8 Millionen EUR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 EUR, nach 0,160 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 246,58 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 212,99 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at