Grigiskes AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grigiskes AB hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Grigiskes AB 0,030 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,3 Millionen EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grigiskes AB 53,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at