Grillfürst startet Verkauf der eigenen Gasgrill Grillserie - Strategische Kooperation mit REWE zur Markteinführung (FOTO)

Grillfürst startet Verkauf der eigenen Gasgrill Grillserie - Strategische Kooperation mit REWE zur Markteinführung Petersberg / Bad Hersfeld. Deutschlands großer Grillfachhandel startet ab sofort den Verkauf einer eigenen Gasgrill Serie. Auf den Markt kommen ein 3-Brenner für 599EUR, ein 4-Brenner für 699EUR und ein 5-Brenner für 799EUR. Auf alle Modelle erhält der Kunde einen Aktionsrabatt von 100EUR bis zum 30. August 2019. Die REWE, strategischer Partner von Grillfürst im Geschäftsbereich Grillen, startet ab sofort die Vermarktung der Grillfürst Grillserie unter http://shop.rewe.de

"Wir haben unseren Grill mit einer Fülle von besonderen Leistungsmerkmalen ausgestattet. Das Wichtigste ist die Hochtemperatur Steakzone als Seitenbrenner, sowie ein gutes Temperaturverhalten im Garraum auf den man jederzeit gute Sicht durch das Sichtfenster auf das Grillgut hat. Bei der Sicherheit setzt der Grill Maßstäbe, da jedes Gerät mit einer Schlauchbruchsicherung und einem doppelt gesicherten Druckminderer mit Manometer ausgestattet ist. Wir sind somit der erste Hersteller in dieser Preisklasse, der den Gastronomiestandard in den Privatbereich bringt. Ebenso bei den Grillrosten gehen wir neue Wege. Jedes Modell ist wahlweise mit Guss

oder Edelstahlrosten zum gleichen Preis verfügbar.", so Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst.

Der Grillfürst Grill zeichnet sich aus durch hohe Grilltemperaturen für ansprechende Brandings, sowie die Möglichkeit auch niedrige Temperaturen für indirektes Grillen einzustellen. Darüber hinaus verfügt der Grill über einen Hochtemperatur Infrarotbrenner als Steakzone in der linken Seitenablage. Das Design besticht durch Beleuchtete Drehregler sowie ein Sichtfenster in der Haube für die schnelle, optische Kontrolle des Grillgutes. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die freie Wahl des Grillrostmaterials - Gusseisen oder Edelstahl - zum gleichen Preis sowie die maximale Sicherheit dank Schlauchbruchsicherung und "Gastro-Druckregler". Die Gasflaschenaufnahme ist für 5, 8 und 11kg Flaschen im Unterschrank geeignet, der Ablagerost ist aus Edelstahl.

Die 3-Brenner mit einer Grillfläche von 60x41,5cm ist ab sofort verfügbar. Der 4-Brenner und 5-Brenner mit einer Grillfläche von 73,5x41,5cm ist ab der 2. Augustwoche ab Lager verfügbar.

"Der Grill wurde so konzipiert, dass er über alles verfügt, was man zum Grillen braucht, kombiniert mit einer guten Qualität und einem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis.", so Weber abschließend.

Über Grillfürst:

Grillfürst ist der große Grillfachhandel in Deutschland mit Fachgeschäften in Kassel, Bad Hersfeld, Gründau bei Frankfurt und Singen am Bodensee. Darüber hinaus betreibt Grillfürst einen Onlineshop (http://www.grillfuerst.de) mit über 4 Mio. Besuchern pro Jahr. Grillfürst wurde mehrfach ausgezeichnet, z.B. als Bester Online Shop im Focus 20/2019, von der Bildzeitung mit "Deutschlands Kundenkönig" oder von der WELT als "Service Champion". Grillfürst gewinnt jährlich über 40.000 Neukunden. Bei über 150.000 Aufträgen verkauft Grillfürst ca. 20.000 Grillgeräte pro Jahr. Eine weitere Expansion mit Standorten im Norden, im Ruhrgebiet und im Südwesten sind geplant. Grillfürst führt über 5.000 Produkte rund um das Thema Grillen von fast allen wichtigen Herstellern. Eine umfangreiche Palette an Eigenmarke Produkten für Grillgeräte, Grillzubehör, Soßen und Gewürze runden das Portfolio ab.

