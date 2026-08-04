Grillit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grillit stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at