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04.08.2026 06:31:29
Grillit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Grillit stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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