Grillit hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,91 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at