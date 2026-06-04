Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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04.06.2026 13:55:27
Grim mood in Berlin after Germany loses Security Council bid
Austria and Portugal have secured seats on the UN's most important body, but Germany has not. This brings a 40-year streak to an end. It's the most severe foreign policy defeat yet for the coalition government.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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