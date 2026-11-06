Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
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06.11.2026 10:44:52
Grindr: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Grindr (NYSE:GRND) raised its full-year revenue outlook to at least $560 million after delivering 22% top-line growth. The core user base spends nearly 70 minutes daily in the app, giving leadership room to introduce higher-priced subscription tiers and expand into healthcare services. Expanding beyond social networking into telehealth creates high-margin recurring revenue streams that increase user lifetime value. Three things management said stand out.
Management is launching Edge, an artificial intelligence-powered premium tier, at $120 a month with membership capped at 1% of monthly active users. Over 400,000 users registered interest in three days, proving that core power users will pay for targeted features.
Buying PurposeMed, parent of pre-exposure prophylaxis (PrEP) provider Freddie, lets Grindr sell HIV prevention services directly inside the app. Converting native user traffic into owned-pharmacy prescriptions generates high-margin, recurring healthcare revenue.
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04.11.26
|Ausblick: Grindr legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.08.26
|Grindr bets wealthy gay men will pay more to find the right match (Financial Times)
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05.08.26
|Ausblick: Grindr verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Grindr Inc Registered Shs
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