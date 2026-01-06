Raymond Aktie
Grindr Director Raymond Zage Continues Buying Spree With $2.1 Million Purchase
On Dec. 3 and Dec. 4, 2025, Director George Raymond Zage III acquired a total of 155,000 shares of Grindr (NYSE:GRND) through multiple open-market purchases, with an aggregate value of approximately $2.1 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.49); post-transaction value based on Dec. 4, 2025 market close ($13.49).Note: 1-year price change calculated as of Dec. 4, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
