Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
|
24.11.2025 19:02:47
Grindr Shares Fall 9% After Special Committee Ends Review Of Take-Private Proposal
(RTTNews) - Grindr Inc. (GRND) stock declined 9.25 percent, falling $1.28 to $12.56 on Monday after the company's Special Committee ended discussions regarding an unsolicited, non-binding take-private proposal from major shareholders Ray Zage and James Lu. The committee said it was unable to obtain sufficient clarity on the financing behind the proposed $18.00-per-share offer.
The stock is trading at $12.56, compared with a previous close of $13.84 on the New York Stock Exchange. Shares have moved between $11.81 and $12.77 so far today, with volume at about 3.60 million shares.
Grindr's 52-week range is $11.73 to $25.13.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grindr Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Grindr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Grindr präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Grindr Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grindr Inc Registered Shs
|11,80
|1,72%